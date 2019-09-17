Дожди, ветер с порывами до 15 м/с и +13 градусов ждут москвичей 17 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 17 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием малоподвижного циклона, что обусловит пасмурную погоду с кратковременными дождями.

Температура воздуха в Москве днем 17 сентября опустится до 11..13, в Подмосковье — до 9..14 градусов тепла. Ветер подует с западного направления со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление останется пониженным, как и содержание кислорода в приземном слое воздуха.

По данным специалистов, на такие погодные условия ухудшением самочувствия отреагируют люди с заболеваниями сердца и сосудов, дыхательной системы, суставов и органов пищеварения.