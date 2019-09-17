Сергей Шаргунов потребовал от Чайки освободить Павла Устинова

В своем Telegram-канале зампред комитета Государственной думы по культуре Сергей Шаргунов опубликовал фото депутатского запроса, направленного им на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

В документе депутат попросил Генеральную прокуратуру опротестовать решение суда и освободить Павла Устинова от уголовной ответственности.

«Всё это "московское дело" калечит судьбы. Надо, конечно, вытаскивать людей», — добавляет депутат в своем посте.

Это обращение Шаргунов объясняет ссылкой на видеозапись, многократно транслированную в СМИ и соцсетях, на которой видно, что Устинов не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии при задержании. На суде видеозапись рассматривать отказлись.

Напомним, что накануне суд приговорил молодого актера к 3,5 годам колонии общего режима по 318 статье УК, на что бурно отреагировала общественность, а коллеги Устинова, российские актеры и другие деятели культуры запустили флешмоб «Я/Мы Павел Устинов».