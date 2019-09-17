Ассоциация флебологов просит освободить из-под ареста нижегородских врачей

Ассоциация флебологов выступила с открытым обращением к генпрокурору Игорю Чайке и президенту Нацмедпалаты Леониду Рошалю с просьбой изменить меру пресечения нижегородским врачам, сообщает Vademecum.

Речь идет об уголовном деле о мошенничестве, фигурантами которого стали главврач Балахнинской ЦРБ Нижегородской области Максим Кудыкин и врач-хирург БСМП Дзержинска Андрей Васягин.

В интервью «Нижегородской правде» заявитель уголовного дела житель Дзержинска Константин Шилкин говорил, что в больницу он попал с диагностированным тромбозом. Для проведения операции ему предложили купить оборудование, которого на тот момент в медучреждении не было. Из-за сильных болей пациент не стал требовать, чтобы операция прошла за счет ОМС. Он отдал имевшиеся деньги и взял кредит. В общей сложности мужчина перечислил на предоставленные в медорганизации реквизиты 214 тысяч рублей.

В обращении Ассоциации флебологов сообщается, что предложение приобрести стент было крайней мерой в попытке спасти конечность пациента. Поэтому ему было предложено перевести деньги компании-поставщику этого расходного материала. Но позже следствие установило, что компания, на счет которой переводились средства, занималась торговлей автотранспортом, но не медизделиями.

Операция, по словам медиков, прошла неудачно. Спустя два месяца у пациента начали отказывать почки, а его правую ногу все-таки пришлось ампутировать до самого бедра.

У Константина Шилкина вызвало удивление то, что врачам выбрали меру пресечения в виде ареста. По его словам, он долго не мог добиться каких-либо подвижек в деле.

По предварительным данным следствия, выявлено девять фактов мошенничества. Общий ущерб по ним составляет 1,1 миллионов рублей.

Врачи требуют освободить врачей Максима Кудыкина и Андрея Васягина из-под ареста, поскольку те не представляют общественной опасности. У каждого из них есть несовершеннолетние дети. «Врачи должны заниматься больными, а не сидеть в тюрьме», — говорится в обращении.