В Воронеже полицейским дали по три года колонии за пытки студентов

Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил двух полицейских Сергея Косьяненко и Олега Соколовского к 3 годам и двум месяцам и трем годам колонии общего режима соответственно, сообщает «Медиазона».

Полицейские обвинялись в пытках двух студентов Максима Гребенюка и Сергея Троянского, которых в мае 2018 года вызвали в отдел полиции, где и заставили дать показания о краже мобильного телефона у подруги во время вечеринки.

«Их не интересовали обстоятельства, и, чтобы хоть кто-то признался, они заковали мои руки в наручники и закинули их за спинку стула. После чего один из оперов подошел, поставил ногу на цепь наручников, а второй надел мне пакет на голову, в который предварительно налил нашатырь. Можно раза три вдохнуть, не больше, так там еще и нашатырь: каждый вдох — это адские мучения», — приводит цитату одного из подростков издание.

Полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств и осуждены по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ, что почти полностью дублирует обвинение.