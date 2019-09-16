В Минэкологии составляют Красную книгу почв Подмосковья

Власти Подмосковья вскоре могут начать штрафовать за нанесение ущерба редким видам почв.

Министерство экологии Московской области подготовило поправки в соответствующий закон, говорится на сайте ведомства.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина, в закон «Об охране окружающей среды в Московской области» вводится новая статья – «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв». «Однако в региональном Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за несоблюдение режима особой охраны таких почв. Мы предлагаем ввести штрафы за нанесенный почве ущерб», – отмечает глава министерства. Граждан планируется штрафовать на суммы от 1000 до 3000 рублей, должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, организации – от 30 000 до 50 000 рублей.

Сообщается, что сотрудники Минэкологии сейчас работают над составлением Красной книги почв Подмосковья, в которой будут указаны виды и расположение почв, нуждающихся в охране.

По данным экспертов, в регионе есть почвы, которые относятся к высшему классу показателя качества, в том числе участки серых лесных почв и черноземов Каширского, Серпуховского и Серебряно-Прудского городских округов.