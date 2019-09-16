Спецназовец получил 4 года условно за инвалидизацию сослуживца в спарринге

16 сентября в Леннинском районном суде было вынесено решение по делу экс-омоновца Ивана Голинея, который получил первую группу инвалидности после спарринга с замначальником роты спецназа ФСИН Владимиром Бутрой, сообщает портал 72.ru.

Инцидент произошел в 2015 году во время второго дежурства Голинея в тюменском ОМОНе. Военный начальник Владимир Бутра во время спарринга наносил удары 23-летнему служащему по голове руками и ногами. Омоновец был без шлема и перчаток. Молодой человек поступил в реанимацию с черепно-мозговой травмой с кровоизлиянием в мозг. Начальство просило его говорить, что причиной травмы стал попавший в голову тяжелый мяч. Позже на следствии силовое руководство долго отрицало вину Владимира Бутры.

Вследствии травмы Иван Голиней получил первую группу инвалидности и поначалу даже не мог держать голову. Сейчас он уже научился ходить с тростью и разговаривать.

Суд назначил спецназовцу четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком и лишил на два года права занимать руководящие должности в государственных силовых ведомствах.

Мать пострадавшего отказалась оспаривать решение суда и планирует вплотную заняться здоровьем сына.