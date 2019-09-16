Saudi Aramco запускает резервные нефтяные месторождения

Компания Saudi Aramco запускает резервные месторождения нефти в море, чтобы восполнить потери из-за атак на свои объекты.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания продолжает поставки, однако выяснилось, что восстановление нефтяных объектов займет гораздо больше времени, чем предполагалось. Изначально восстановить работу НПЗ планировалось в течение нескольких дней.

Напомним, 14 сентября два обеъкта компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они заявили, что атаки могут повториться, если не остановятся военные действия в Йемене. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран, который, в свою очередь, эти обвинения отвергает.

Добыча нефти в Саудовской Аравии после инцидента сократилась на 50%. Рост цен на сырье достиг максимального уровня с февраля 2016 года. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в момент открытия бирж выросла на 13,8% – до $69,91 за баррель, нефти марки WTI – на 7,77% ($59 за баррель).

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и объему запасов сырья. Властям Саудовской Аравии принадлежат 100% ее акций.