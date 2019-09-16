15-летнего подростка под Тверью обвиняют в убийстве сверстника в ходе драки

В Тверской области следователи занимаются сбором доказательств против несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве.

Как передает Znak.com со ссылкой на региональное следственное управление СКР, драка между двумя подростками произошла 12 сентября на крыше заброшенного одноэтажного здания, расположенного в городе Осташкове Тверской области. В результате потасовки 15-летний подозреваемый нанес ровеснику несколько ударов кулаком и ногой, после чего тот был доставлен в реанимационное отделение ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», где скончался от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время несовершеннолетний задержан и арестован, ему предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Следователи занимаются сбором доказательств и установлением обстоятельств происшествия.

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