В Хабаровске контрактника оштрафовали за муляж бомбы перед военной частью

Краснореченский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего к штрафу размером 100 тысяч рублей. Он признан виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает AmurMedia.

Молодой человек, проходивший контрактную службу в одной из частей Хабаровского гарнизона, изготовил муляж самодельного взрывного устройства и расположил его недалеко от входа в штаб воинской части. О «заминировании» было сообщено на пульт оперативного дежурного.

Мотивы совершения преступления военнослужащим не раскрываются. Известно, что солдат был уволен из российской армии после инцидента.