СК займется нелегальными центрами реабилитации наркозависимых по всей стране

Глава СК РФ Александр Бастрыкин после штурма «реабилитационного центра» в Ленинградской области поручил своему ведомству проанализировать ситуацию с нелегальными реабилитационными центрами для людей с химическими зависимостями и посчитать количество подобных учреждений, сообщает телеканал ОТР.

Ранее на встрече с гражданами Бастрыкин получил жалобу на «центр реабилитации», где удерживаются люди, нуждающиеся в наркологической помощи. Силами СК и Росгвардии были проведены обыски в учреждениях этой сети, задержан руководитель и четверо его помощников.

В коттеджах нелегального центра обнаружили порядка 50 человек, удерживаемых против воли. Известно, что за содержание «пациентов» с родственников брали от 40 до 100 тысяч в месяц.

«Фонтанка» уточняет, что СК возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, совершенном в отношении двух и более лиц.