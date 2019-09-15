Российские военные взяли под сопровождение американский корабль в Черном море

14 сентября днем в Черное море через Босфорский пролив в третий раз за год вошел корабль ВМС США USNS Yuma, сообщает EADaily со ссылкой на Bosphorus Observer, который отслеживает передвижения в данном регионе акватории.

Национальный центр управления обороной РФ заявил, что Черноморский флот взял судно на непрерывное сопровождение. Цель этого маршрута не сообщалась, но в прошлый раз, в июне, ВМС США направлялись по данному пути в Одессу для совместного проведения военных украино-американский учений Sea Breeze 2019.

Уточняется, что корабли этого типа используют для переброски войск, грузов и военной техники.