Медкомиссия отстранила от полетов самого опытного российского космонавта

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко сообщил об исключении из команды самого опытного астронавта Федора Юрчихина, сообщают «РИА Новости». Связано это со здоровьем специалиста.

Заключение медицинской комиссии является окончательным. Юрчихин и ранее сообщал, что к его здоровью у медиков имеются вопросы, но космонавту хотелось поучаствовать в короткой экспедиции, во время которой команда должна была на корабле облететь Луну.

Федор Юрчихин за пять своих полетов провел в космосе 672 суток, из них 60 часов провел на выходах в открытый космос.

Сейчас в российском штате космонавтов числится 25 человек и 8 кандидатов в космонавты.