Жителей столичного региона предупредили о сильном порывистом ветре

ЦОДД советует москвичам и жителям Подмосковья не парковаться рядом с рекламными щитами и деревьями из-за сильного ветра.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации. «14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с. Не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», — предупреждает ЦОДД.

Согласно информации портала «Метеоновости», 14 сентября Москва и Московская область попадут под влияние атлантического циклона с запада. В столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха составит 15..17 градусов тепла, местами — до плюс 18 градусов. Атмосферное давление понизится до 746 мм ртутного столба. Геомагнитный фон, по прогнозам, в целом будет спокойным.