На устройства для курения могут ввести акциз в размере 50 рублей уже в 2020 году

Минфин предложил обложить акцизом электронные сигареты и вейпы, а также нагревающие устройства для курения.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством поправки к Налоговому кодексу, меру могут ввести уже в 2020 году.

Изначальная величина акциза на заменяющие сигареты устройства для курения, по мнению авторов инициативы, должна составить 50 рублей. Затем ее предлагается увеличивать на два рубля в год. Таким образом, в 2021-м размер акциза достигнет 54 рублей. По мнению участников рынка, это приведет к подорожанию приборов и росту спроса на обычные сигареты, передает издание.

Накануне, 13 сентября, Sobesednik.ru писал о том, что Минздрав подготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, на днях этот вопрос обсуждался на правительственном заседании.

В мае российское правительство одобрило законопроект, вводящий акциз на электронные сигареты и вейпы, однако системы нагревания табака в перечень включены не были.