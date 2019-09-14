В Москве из-за футболки с именем Жукова задержан бывший фигурант дела "27 июля"

Бывшего фигуранта уголовного дела о «массовых беспорядках» 27 июля Валерия Костенка задержали и сразу же отпустили.

Об этом рассказал сам Костенок, передает «МБХ-медиа». Вместе с ним были также задержаны сотрудницы студенческого издания DOXA Тима Мутаева и Татьяна Колобакина. «Просто отпустили», — рассказал Костенок. Он пояснил, что к ним не было никаких вопросов.

Всех троих задержали в Москве у станции метро «Университет», где 14 сентября проходит ежегодный парад студенчества. Они явились на мероприятие в футболках с надписью «Свободу Жукову». Задержанных отвезли в ОВД МГУ для «беседы».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Следственных комитет прекратил дела в отношении четверых фигурантов дела о «массовых беспорядках» Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. При этом студента Егора Жукова, футболку с именем которого надел Костенок, 12 сентября внесли в список террористов и экстремистов.