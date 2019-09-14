У Нёноксы началась эвакуация пострадавших в ЧП на военной базе объектов

С берега Белого моря эвакуируют потенциально опасные понтоны, пострадавшие от взрыва на полигоне под Северодвинском.

Об этом ТАСС сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Разработан комплекс мероприятий, который включает в себя, во-первых, демонтаж и вывоз для утилизации технологического оборудования, а во-вторых, снятие с мели и транспортировку для утилизации самих понтонов. Все заинтересованные стороны приступили к выполнению работ», — рассказал глава региона.

Он добавил, что проведенные исследования морской воды, почвы и растительности не выявили никаких угроз для здоровья людей и безопасности окружающей среды.

Напомним, 8 августа в Неноксе Архангельской области при испытаниях ракеты произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек. В день катастрофы Росгидромет зафиксировал непродолжительное повышение радиационного фона в 4-16 раз.

В конце августа сообщалось, что пострадавшие во время аварии объекты находятся в устье реки Верховки без охраны, ограждения и каких-либо предупредительных знаков. Местные власти заверили, что ответственные органы «оповещены о нахождении потенциально опасных объектов».