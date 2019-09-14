Морские фермеры пожаловались на "репрессии" со стороны Росприроднадзора в Крыму

Крымские предприятия пожаловались министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину на действия Росприроднадзора.

Как передает РБК, обращение подписали три организации — Черноморское объединение предприятий марикультуры, Южная ассоциация рыбоводов и Крымская ассоциация аквакультуры.

В письме говорится, что в августе и сентябре все аквакультурные предприятия Крыма и Севастополя получили от Росприроднадзора уведомления, в которых сообщалось, что против компаний заведены дела об административном правонарушении, поскольку предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Фермеры пишут, что реальная стоимость такой экспертизы во много раз превышает заявленную Росприроднадзором сумму в 200 тысяч рублей и может достигать четырех миллионов рублей, что могут позволить себе далеко не все предприятия: большинство из них открылись в регионе совсем недавно. При этом авторы обращения подчеркивают, что понимают важность прохождения процедуры.

Предприниматели жалуются, что по уровню потенциальной экологической опасности их приравнивают к нефтепроводам, в то время как они попросту занимаются разведением моллюсков в условиях естественной свободы и не наносят вреда окружающей среде. Союзы просят остановить «репрессивные действия» в отношении фермеров и внести соответствующие изменения в законодательство, а также создать при Минприроды специальную рабочую группу.

Отмечается, что с проблемой сталкиваются не только крымские предприятия. Так, в феврале на сложности с прохождением государственной экологической экспертизы жаловалась Ассоциация марикультурных организаций Приморского края. После этого вопрос был поднят Госдумой, однако никаких действий для решения проблемы предпринято не было.