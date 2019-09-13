Выход новой "антироссийской" части Call of Duty на Playstation отменен в РФ

Игра Call of Duty: Modern Warfare удалена из российского PlayStation Store по решению компании Activision.

Новая часть Call of Duty удалена из магазина PlayStation Store, где продаются игры для консолей Sony PlayStation. Как пишет портал DTF.ru, в будущем игра не вернется в продажу. Сообщается, что такое решение было принято компанией-издателем Activision.

Пользователи PlayStation начали получать сообщения службы поддержки, в которых указывается, что деньги за уже совершенный предварительный заказ будут возвращены. «К сожалению, нашей службе неизвестны причины возникновения подобной ситуации», – отмечается в письмах от центра информации Sony.

Анонс игры состоялся в конце мая, пишет «Медуза». По словам разработчиков, сюжет построен вокруг сложных моральных вопросов в неоднозначном контексте современных войн.

Ряд российских СМИ подверг игру критике. Так, телеканал «Россия 24» посчитал ее провокацией с целью скомпрометировать российские войска в Сирии, а в эфире РЕН ТВ игру назвали «неприкрытым выпадом в адрес России».

В 2009 году в России произошел скандал, связанный со второй частью Call of Duty: Modern Warfare. Причиной стала миссия «No russian». Тогда версии для PlayStation и Xbox не поступили в продажу из-за отсутствия технической возможности вырезать этот уровень, а в Госдуме предложили внести игру в федеральный список экстремистских материалов. Эта идея не нашла поддержки.