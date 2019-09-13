Власти сообщили о работе над двумя линиями метро в направлении новой Москвы

Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки Бирюлевской линии метро в столице, сообщает официальный сайт мэра.

Новая ветка протяженностью 25 километров соединит большую кольцевую линию с Восточным, Западным Бирюлевом и новой Москвой. Она возьмет начало от строящейся станции «Кленовый бульвар». Всего на этой линии планируется возвести девять станций.

Предполагается, что новый объект инфраструктуры поможет улучшить транспортное сообщение для 1,3 миллиона москвичей. Кроме того, будут разгружены Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии метро.

Параллельно продолжается строительство Коммунарской линии метро, которая станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Протяженность ветки составит 30 километров, в нее войдут 16 станций, на семи из которых уже ведется строительство, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Эта линия особенно разгрузит станцию «Теплый стан», которая сейчас является главным пересадочным узлом для жителей ТиНАО.