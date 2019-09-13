В Туле депутата оштрафовали на 200 тысяч рублей за трансляцию голодовки

Тульского депутата оштрафовали на 200 тысяч рублей за трансляцию акции протеста против нечестных выборов.

В Туле суд оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата местного парламента Алексея Лебедева за трансляцию голодовки кандидата в депутаты областной думы Юрия Корецких. Последний был оштрафован на 20 тысяч рублей. Как передает «ОВД-инфо» со ссылкой на представителя областного комитета КПРФ, обоих признали виновными в нарушении правил проведения мероприятий.

Юрий Корецких 9 августа приковал себя цепью у здания правительства и объявил голодовку в знак протеста против нечестных выборов и строительства мусорного полигона. Его пришли поддержать соратники, в том числе Алексей Лебедев, который начал вести онлайн-трансляцию событий «ВКонтакте».

Полиция задержала участников акции по причине проведения публичного мероприятия в «ночное время». На них составили протоколы по статье 19.3 КоАП («неподчинение законному распоряжению полицейского»). Помимо этого, Корецкому вменили организацию несогласованного публичного мероприятия, а Лебедеву – повторное нарушение.