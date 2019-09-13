Производитель "Фризиума" подаст заявку на регистрацию препарата в течение месяца

Компания «Санофи», производящая препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России.

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «РИА Новости». «С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», – подчеркнула Скворцова.

«Фризиум» – психотропное противосудорожное средство, помогающее облегчить симптомы различных тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии. Препарат не зарегистрирован в России, при этом его аналогов на отечественном рынке нет. По оценкам Минздрава, сейчас в лекарстве нуждаются около трех тысяч российских детей.

Широкий резонанс вызвали случаи задержания матерей, которые заказывали препарат из-за границы. На них были заведены дела о контрабанде, которые впоследствии были прекращены. В августе более 80 женщин из разных регионов России подписали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с приобретением жизненно необходимых медикаментов.

В начале сентября Вероника Скворцова сообщила, что Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок «Фризиума», и рассказала о планах Минздрава восстановить регистрацию препарата в России.