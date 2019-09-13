Офицеру ФСБ, засунувшему карабин бизнесмену в задний проход, дали 4 года

Ленинградский окружной военный суд признал бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова виновным в насилии над бизнесменом Игорем Саликовым, приговорив его к четырем годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона».

Кроме этого Кирсанов должен будет выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей и покрыть расходы на адвоката.

Инцидент произошел 7 мая 2018 года, когда лежавшему на полу во время обыска Саликову сотрудник ФСБ Кирсанов вогнал в задний проход ствол карабина «Тигр».

С тех пор правоохранитель проработал в ФСБ ещё почти год, пока самостоятельно не расторг контракт с ведомством.

Саликов в результате пыток получил разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и другие травмы.

На суде Кирсанов отрицал свою вину, утверждая, что потерпевший сам нанес себе эти повреждения.

Бывшего сотрудника спецслужбы признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий (пункты «а», «б» и «в» части 3 статьи 286 УК).