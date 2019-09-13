На прокурора из Башкирии завели уголовное дело за незаконную прослушку чужой жены

На сайте Следственного комитета РФ сообщили об уголовном деле, заведенном в Башкирии против бывшего прокурора, задержанного ещё в декабре 2018 года, который провел незаконную прослушку жены знакомого.

По информации СК, правонарушение было совершено в марте 2018 года. Тогда к подозреваемому, как сообщает портал ProUfu.ru, на тот момент руководителю управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, Александру Галицыну обратился знакомый Феим Мухитов, попросив провести прослушку телефонных разговоров его жены. Подозреваемый согласился и попросил об этом заместителя начальника одного из подразделений МВД РФ республики, который, испугавшись перечить вышестоящему руководителю, согласился.

После получения записей телефонных разговоров Галицын также передал их Мухитову.

Нарушение обнаружили следователи регионального СК совместно с ФСБ Башкортостана.

Против Галицына возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну) и части 1 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).