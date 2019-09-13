Дмитрий Песков обратил внимание на идею Грефа о сокращении числа полицейских

В Кремле оценили предложение главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты сотрудникам полиции, сократив их число.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.

Ранее Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме, предложил поднять зарплату в полицейским в три-четыре раза, при этом сократив их численность. «Они не нужны в таком количестве», – пояснил глава Сбербанка.

Дмитрий Песков отметил, что Греф обладает богатым опытом работы в правительстве и вовлечён во многие экономические процессы, поэтому его точка зрения важна. «Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счёт, но, безусловно, это заслуживает внимания», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудники московского угрозыска пожаловались на получение уведомлений о сокращении.