В России хотят изменить порядок надзора за осужденными к принудительным работам

Правительство разработало законопроект, устанавливающий порядок надзора за лицами, осуждёнными к принудительным работам.

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал документ к принятию во втором чтении, пишет «Парламентская газета». Инициатива предполагает, что в случае замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами срок административного надзора будет исчисляться со дня отбытия указанного наказания.

Также документ предлагает ввести норму, в соответствии с которой административный надзор приостанавливается в случае привлечения поднадзорного лица к принудительным работам. При этом предполагается расширение перечня оснований для продления административного надзора.

Согласно законопроекту, осужденные обязаны будут заблаговременно уведомлять органы внутренних дел о перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения.