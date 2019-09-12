В Москве назначен новый главный борец с наркотиками после "дела Голунова"

Генерал-майор полиции Андрей Янишевский возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что Янишевский начал службу в полиции в 1983 году. С 1990 года по сентябрь 2019 года работал на различных руководящих должностях — от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома города Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.

Напомним, его предшественник на посту главы управления по борьбе с наркотиками, генерал-майор Юрий Девяткин был уволен президентом после скандала с задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова. При этом о негласном назначении на эту должность Янишевского ранее уже сообщал «Коммерсант».