В Красноярском крае проводится проверка после скандала из-за стрижки школьника

Управление СК по Красноярскому краю проводит проверку после конфликта в школе из-за неформальной прически ученика.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сосновоборской школе разгорелся конфликт между учеником и администрацией школы из-за нестандартной прически мальчика. Четвероклассника грозят перевести на домашнее обучение, если он не сменит экстравагантную стрижку на классическую.

Мальчик бреет виски, обесцвечивает волосы и делает на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича, пишет «РИА Новости». Между тем, по словам представителей школьной администрации, в начале нового учебного года вступили в силу новые требования к внешнему виду учащихся. В частности, правила запрещают неформальные стрижки и ярко окрашенные волосы.

«Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются мальчик, его родители, а также учитель и директор школы.

Сообщается, что Минобразования Красноярского края направило в учебное заведение предостережение с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, а глава ведомства Светлана Маковская встретилась с родителями мальчика и извинилась за действия администрации школы.

В настоящее время внешний вид учащихся российских школ регламентирует закон «Об образовании». В нем указано, что учебные заведения не могут ограничивать учащихся в праве иметь неформальный внешний вид. Предписания, которые устанавливают конкретные ограничения для школьников в отдельных заведениях, носят рекомендательный характер.