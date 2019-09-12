Депутат Жигарев прокомментировал обвинения портала "Метла" (ДОПОЛНЕНО)

Глава комитета ГД по экономической политике Сергей Жигарев прокомментировал материал портала «Метла».

Портал «Метла» выяснил, что глава комитета ГД по экономической политике пользуется имуществом супруги, с которой развелся. Как утверждает ресурс, об этом свидетельствуют данные открытой базы ГИБДД, где указано, что некий Mercedes, чей владелец только за последний год выплатил порядка 480 крупных штрафов за грубые нарушения ПДД, принадлежит некой Наталье Анатольевне, зарегистрированной на Ленинском проспекте в Москве. Однако за рулем автомобиля, согласно многочисленным снимкам с уличных камер, всегда находится мужчина-водитель, а рядом с ним — пассажир в деловом костюме и галстуке. Кроме того, Mercedes зачастую останавливается около здания Государственной думы.

Из этих сведений портал сделал вывод, что Наталья Анатольевна, которой принадлежит иномарка, — это экс-супруга главы комитета ГД по экономической политике Сергея Жигарева, а на снимках рядом с водителем — сам депутат.

Супруги развелись в прошлом году после громкого «криминально-романтического скандала», связанного с отношениями Жигарева и модели, напоминает «Метла». После расторжения брака депутат перестал указывать имущество и заработки супруги в декларации. Однако теперь Жигарева и его бывшую жену можно заподозрить в организации фиктивного развода с целью сокрытия нелегальных доходов, отмечает издание.

ДОПОЛНЕНИЕ

В рамках права на комментарий Сергей Жигарев сообщил редакции Sobesednik.ru:

«Журналисты портала Метла (metla.press), на публикацию которого ссылается Собеседник.ru, не обращались ко мне за комментариями относительно обстоятельств, явившихся предметом «расследования». Упомянутый Собеседник.ru автомобиль, отражен в декларации о доходах и имуществе за 2017 год.

Если сравнить опубликованные на портале фотографии пассажира автомобиля и мои фотоснимки, то не надо быть экспертом, чтобы понять: на них изображены 2 разных человека.

Все мои доходы, имущество отражены в соответствующих декларациях, которые я ежегодно подаю, с того момента, как я начал заниматься политической деятельностью.

Само предположение о фиктивности развода для сокрытия имущества является абсурдным».