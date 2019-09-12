СК заберет из суда дело отомстившего за смерть щенка подростка из-за "резонанса"

Томское СУ СКР пообещало разобраться в деле ударившего по задавившей щенка машине подростка из-за петиции в интернете.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что интернет-пользователи выступили в защиту молодого человека из Томска, против которого завели уголовное дело за удар по капоту внедорожника, задавившего его щенка. К настоящему моменту петиция с требованием прекратить уголовное преследование юноши набрала более 147 тысяч подписей.

Как передает Znak.com со ссылкой на пресс-релиз томского управления СКР, следователи попросили прокуратуру вернуть из суда уголовное дело в отношении подростка по причине «повышенного общественного резонанса».

«Следователи СК России после принятия к расследованию уголовного дела приступят к проведению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверки значительности причиненного ущерба», — говорится в сообщении управления.