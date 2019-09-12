Школам запретят выгонять учеников за внешний вид после скандала под Красноярском

Минпросвещения напомнило о недопустимости отлучения учеников от образовательного процесса из-за их внешнего вида.

Напомним, ранее СМИ сообщали о скандале, разгоревшемся в одной из школ Красноярского края, где родителям четвероклассника, который пришел на урок с прической как у футболиста Златана Ибрагимовича, предложили перевести ребенка на домашнее обучение, если он не сменит экстравагантную стрижку. СК объявил о начале проверки по данному поводу.

Как передает «Интерфакс», Минпросвещения отреагировало на эти события напоминанием о том, что «внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер». Это требование, согласно заявлению ведомства, содержится в действующих актах о соответствующих правилах для всех российских регионов регионов.

«Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу», — подчеркнули в министерстве.