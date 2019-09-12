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Роструд пообещал проверить слова ученого РАН о "нулевой зарплате" в МГУ

Общество
12:34, 12 сентября 2019

Роструд заинтересовался информацией о том, что на историческом факультете МГУ перестали платить зарплату совместителям.

Напомним, речь идет о заявлении, которое ранее сделал член-корреспондент РАН и преподаватель исторического факультета МГУ Аскольд Иванчик. По словам ученого, недавно его и других совместителей уволили с факультета, а остаться работать предложили за «нулевую зарплату». На истфаке МГУ эту информацию опровергли.

Как передает РИА «Новости», в Роструде заинтересовались данной ситуацией и пообещали провести в вузе предварительную проверку.

«В соответствии с пунктом 3.2 статьи 10 федерального закона от 26.12.2008 N294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", статьёй 357 ТК РФ, в отношении МГУ им. М.В. Ломоносова организовано проведение предварительной проверки информации», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что сами сотрудники МГУ не обращались в службу по вопросам, связанным с оформлением совместительства и оплаты труда.

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