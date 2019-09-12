Российские депутаты поздравили Ирину Роднину с юбилеем

Депутаты Госдумы поздравили с днём рождения заместителя председателя комитета по международным делам Ирину Роднину.

«В этом зале всего лишь небольшая часть ваших поклонников и тех, кто вас глубоко уважает, ценит, любит. Думаю, что сегодня к нашим поздравлениям присоединятся миллионы», – цитирует «Парламентская газета» спикера Госдумы Вячеслава Володина, который обратился к олимпийской чемпионке в начале пленарного заседания парламента. Депутаты приветствовали фигуристку аплодисментами стоя.

«Мы с ней связываем развитие нашего российского спорта, она была в нём непобедима, неповторима и несла знамя нашей страны к новым успехам и достижениям», – сказал Володин. Он подчеркнул, что в политике для Родниной «главное – это человек, избиратель».

Напомним, сегодня, 12 сентября, Ирине Родниной исполняется 70 лет.