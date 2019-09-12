На Avito и "Юле" продают места в очереди за iPhone 11 за 500 тысяч рублей

Интернет-пользователи начали продавать места в очереди за новыми iPhone 11 у флагманского магазина на Тверской улице.

Внимание на появление подобных объявлений на сервисах Avito и «Юла» обратил портал «Сноб». Отмечается, что авторы таких предложений обещают встать в очередь у магазина re: Store на Тверской улице в Москве за несколько дней до старта продаж iPhone 11.

За одни сутки такого ожидания они просят 25 тысяч рублей. При этом в ряде случаев услуги продавцов своих мест достигают 500 тысяч рублей.

Презентация трех новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max состоялась 10 сентября. В России продажи iPhone 11 начнутся 20 сентября, а предзаказ стартует 18 сентября. Самая бюджетная версия iPhone 11 будет стоить 59 900 рублей, iPhone 11 Pro — 89 990 рублей, Pro Max — 99 990 рублей.

Напомним, в прошлом году очередь за новым тогда iPhone XS во флагманский магазин на Тверской начали занимать за пять дней до старта продаж. При этом стоимость места в интернет-объявлениях колебалась от 50 до 450 тысяч рублей. Однако первым покупателем новой модели гаджета от Apple в Москве стал человек, занявший 247-е место в очереди, поскольку все 246 человек перед ним хотели лишь продать свои места, но покупателей на них не нашлось.