На 67-летнего москвича завели дело за рассылку детского порно во "ВКонтакте"

Столичная полиция задержала 67-летнего пенсионера, подозреваемого в рассылке 20 порнографических фотоснимков с детьми.
Как передает агентство городских новостей «Москва», в отношении задержанного пенсионера возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Отмечается, что 67-летнего москвича подозревают в том, что в мае текущего года он, используя аккаунт с именем Riqq Riqq, отправил одному из пользователей социальной сети «ВКонтакте» порядка 20 порнографических фотоснимков с изображенными на них детьми.
В настоящее время мужчина задержан. Страницы обоих пользователей заблокированы администрацией «ВКонтакте».