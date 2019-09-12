На 67-летнего москвича завели дело за рассылку детского порно во "ВКонтакте"

Столичная полиция задержала 67-летнего пенсионера, подозреваемого в рассылке 20 порнографических фотоснимков с детьми.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в отношении задержанного пенсионера возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Отмечается, что 67-летнего москвича подозревают в том, что в мае текущего года он, используя аккаунт с именем Riqq Riqq, отправил одному из пользователей социальной сети «ВКонтакте» порядка 20 порнографических фотоснимков с изображенными на них детьми.

В настоящее время мужчина задержан. Страницы обоих пользователей заблокированы администрацией «ВКонтакте».