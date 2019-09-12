Минфин считает, что запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года опасен для рынка

В Минфине объяснили, почему выступают против предложения повысить возраст, с которого разрешается приобретать алкоголь.

Как пишет РБК со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина, развитие алкогольной отрасли входит в показатели эффективности работы министерства. В связи с этим Минфин считает одной из своих задач развитие рынка за счет роста легальных продаж. «Мы отвечаем за развитие алкогольного рынка и должны его защищать, поэтому любое ограничение для нас негативно, это повредит алкогольной отрасли», – зявил Трунин.

Напомним, Минздрав выступает за повышение возрастной планки покупки крепких спиртных напитков. Согласно поправкам в законодательство, разработанным ведомством, продажа алкоголя крепостью более 16,5% лицам в возрасте до 21 года будет запрещена. Глава ведомства Вероника Скворцова 5 сентября заявила, что закон может быть принят до конца 2019 года.

Об инициативе стало известно в конце 2018 года. Ее поддержали, в частности, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. За принятие закона выступил ряд ведомств, однако Минфин высказался против.