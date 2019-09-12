Если музыканты из Чечни не идут на худсовет, власть идёт к ним

Сложно не заметить, какие новости в последние годы приходят из Чеченской республики. В основном чеченцы в чем-то «провинились» и высказывают в каких-нибудь местных эфирах свое «искреннее» раскаяние.

Теперь дело дошло до музыкантов. На днях в РОВД Гудермеса были доставлены полупрофессиональные исполнители чеченской поп-музыки братья Аюб и Асхаб Вахараговы.

Какая крамола может быть в поп-музыке, смахивающей слегка на диско, слегка на ресторанщину? Тем не менее республиканская власть недовольна их репертуаром, а главное — нежелание... согласовывать свой репертуар.

В июле министр культуры Чечни Дааев уже вызывал к себе нескольких «псевдоартистов» с YouTube: «Прошли те времена, когда пели все что можно, танцевали как и что хотели, делали что вздумается. Установлен порядок, в республике есть глава, есть власть, есть дисциплина — шутить никому не позволим». В числе побывавших на той встрече был и Аюб Вахаргов. Артисты по сложившейся при Рамзане Кадырове традиции извинились в официальные камеры.

С момента того разговора не прошло и двух месяцев. Теперь дерзких братьев, появившихся на YouTube без разрешения командира, привозили в РОВД. Гуманная власть, говорят они, их не била и не пытала — даже не задерживала, а сделала повторное внушение. Видимо, проблема в том, что поющие братья так и не встретились со «специальной комиссией», которая, по мнению власти, должна одобрять любое творчество.

Истории с идеологическими выволочками в Чечне характерны еще и тем, что порой невозможно узнать о судьбе граждан, вызываемых для дачи извинений. Что касается песен Вахараговых, они по-прежнему доступны на видеохостингах. Что конкретно смущает в любовной поп-лирике, не сообщается: грозные люди в Грозном просто говорят, что песни «сомнительного содержания».

О том, каким законом регулируется требование власти согласовывать репертуар, спрашивать как-то даже неудобно. Если уж в Москве власть стала позволять себе блокировать счета неугодных политических оппонентов, устраивать облавы и обыски, сажать в тюрьму возмущенных произволом на выборах по надуманным поводам, то искать правду и свободу в Чечне совсем нелепо.

Остается только ждать, не распространится ли подобная советская практика на всю Российскую Федерацию. Ведь все лучшее в области закручивания гаек Москва последние 15–20 лет заимствует: что-то у Минска, что-то вот у Грозного. А там, глядишь, придет озарение, что эффективнее всего дисциплинируют общество в Пхеньяне. Нам еще есть к чему стремиться.