Дочь погибшего от "Боярышника" жителя Иркутска взыскала 100 тысяч рублей

Дочь одного из погибших от средства «Боярышник» обратилась в суд через год после вынесения приговора обвиняемым по делу.

В Иркутске суд постановил взыскать 100 тысяч рублей с хозяйки и продавца торгового павильона, где была продана жидкость «Боярышник», ставшая причиной массового смертельного отравления метиловым спиртом в декабре 2016 года. «Решением суда с хозяйки торгового павильона взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей, с продавца – в размере 40 тысяч рублей», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы судебной инстанции.

Решение было вынесено по иску дочери одного из умерших в результате отравления, который она подала спустя год после вынесения приговора обвиняемым по этому делу. В общей сумме иск составил 300 тысяч рублей, однако суд сократил его втрое.

В 2016 году в Иркутской области после употребления спиртосодержащей жидкости под названием «Боярышник» погибли 76 человек. Причиной массового отравления стала фальсификация продукта с заменой значившегося на упаковке пищевого этилового спирта ядовитым метиловым.

В феврале 2018 года суд приговорил к четырем годам лишения свободы хозяйку одного из продававших «Боярышник» павильонов Елену Бакотину. Кроме того, к трем годам была приговорена продавец Олеся Вегера. Обе женщины были признаны виновными по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти»). Они были признаны виновны в смерти восьми человек.