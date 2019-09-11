Якутский суд огласил приговор мигрантам по резонансному делу об изнасиловании

В Якутске суд огласил обвинительный приговор по делу об изнасиловании местной жительницы выходцами из Киргизии, сообщается на сайте управления СК по республике Саха.

Инцидент с похищением и изнасилованием произошел в марте. Тогда информация о преступлении привела к стихийным антимигрантским акциям протеста, в которых приняли участие около 200 человек. На следующий день после митингов многие мигранты не вышли на работу.

Главный фигурант дела, который похитил и изнасиловал девушку, приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Еще двое его подельников приговорены к 4 и 6 годам колонии общего режима.

Во время волнений в Якутии отмечалось, что подозреваемые жили в республике постоянно, а не переехали из Центральной Азии недавно.

Весной глава Якутии Айсен Николаев предостерегал жителей от разжигания межнациональной розни. Но в конце марта он же подписал указ, который запрещает принимать мигрантов на работу в 33 сферах деятельности.