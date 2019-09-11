Володин подал "сигнал ректорам" вузов, запросив сведения о зарплатах

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин запросил у Минобрнауки данные о зарплатах преподавательского состава вузов без учета ректоров, проректоров, деканов и заведующих кафедрами, сообщает «Интерфакс».

Просьба Володина связана с историей преподавателя МГУ Аскольда Иванчика, который сообщил о предложении, поступившем ему от руководства вуза работать бесплатно.

Это вызвало недовольство спикера Госдумы, и он высказал предположение, что зарплаты руководящего состава вузов сильно завышены и за их счет увеличивается средний показатель зарплат преподавателей вузов.

Володин пообещал «принять меры» в случае, если зарплаты окажутся ниже средних по региону. Он уточнил, что сведения необходимо предоставить по каждой организации отдельно, чтобы это стало «сигналом ректорам».

Также политик отметил, что зарплаты ректоров вузов могут быть в разы больше зарплат министров и что «отрываться от коллектива нельзя».

10 сентября Володин запросил для Думы аналогичные данные по зарплатам рядовых врачей и учителей.