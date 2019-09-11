Солнечную погоду, +24 градуса и высокое давление обещают москвичам 11 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в среду, 11 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки западная периферия антициклона продолжит удерживать в Москве и области солнечную и очень теплую погоду с температурой воздуха на 5 градусов выше климатической нормы.

Воздух в Москве днем 11 сентября прогреется до 22..24, по области — до 19..24 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление останется повышенным и в середине дня составит 758 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором, способным повлиять на здоровье людей, склонных к спастическим реакциям, пациентов с неустойчивым артериальным давлением, атеросклерозом сосудов, частыми приступами мигрени и другими заболеваниями.