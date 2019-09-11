Следователи Геленджика отказались заводить уголовное дело о пытках в отделе ФСБ

Военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону отказал в возбуждении дела о пытках сотрудниками ФСБ специалиста по миграционному учету иностранных граждан, жителя Геленджика Максим Тимошенко, сообщается на сайте правозащитной организации «Комитет против пыток».

Ранее Sobesednik.ru уже писал о истории Максима Тимошенко, которого, по его словам, пытали с использованием электрошокера двое сотрудников ФСБ, чтобы заставить дать признательные показания против себя и генерального директора его фирмы. Тимошенко также рассказывал об избиениях и удушениях с помощью пакета.

По результатам проверки, проведенной военным следственным отделом по Краснодарскому гарнизону, было принято решение отказать Тимошенко в возбуждении уголовного дела. Следователь-криминалист, сделавший такое заключение, призвал отнестись к словам потерпевшего «критически, так как они опровергаются совокупностью имеющихся доказательств».

В свою очередь, юрист «Комитета против пыток» Сергей Романов отмечает, что хоть ещё и не видел материалов о проведенной проверке, но уже нашел в её проведении нарушения. По его словам, следователи даже не опросили основных свидетелей, видевших Тимошенко до и после пыток.

Юрист отметил, что после ознакомления с материалами проверки защита будет настаивать на отмене отказа и проведении дополнительной проверки.