Песков призвал не проецировать слова Дудя и Долина о протестах на все общество

В Кремле прокомментировали высказывание журналиста Юрия Дудя, который на премии GQ попросил не молчать о репрессиях в РФ.

Напомним, накануне, 10 сентября, российский журналист Юрий Дудь, получая премию «Человек года» журнала GQ в категории «Лицо с экрана», со сцены попросил не молчать о массовых протестах, жестокости полицейских, коррупции и вбросах на выборах, поскольку, по его словам, «молчание перестало быть спасительным оберегом». Кроме того, о приговорах для участников столичных массовых протестов также высказались режиссер Кирилл Серебренников и кинокритик Антон Долин, награжденные в номинациях «Человек года» и «Автор года».

Как передает РИА «Новости», комментируя их слова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не переоценивать значение подобных светских мероприятий и не проецировать мнение известных персон на общее настроение народа.

«Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», — добавил представитель президента.

Кроме того, на вопрос о том, смотрели ли в Кремле фильм Юрия Дудя о теракте в Беслане, Дмитрий Песков сообщил, что видел фильм, однако Владимиру Путину он показан не был.