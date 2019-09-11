Пермский суд оправдал китайского аспиранта за употребление медицинского наркотика

Пермский суд оправдал аспиранта местного госуниверситета Лю Янькуня, который в июле был признан виновным районным судов в употреблении наркотических веществ без назначения врача, сообщает портал 59.ru.

Силовики заинтересовались гражданином Китая после беседы с иностранными студентами вуза. Молодой человек сообщил, что пьет сильные обезболивающие из-за диабета и болезни почек. В комнате у Янькуня был проведен обыск и изъят препарат с содержанием амфетамина. Это лекарство считается легальным в Китае, но не в России.

После того как в суде была установлена необходимость препарата для молодого человека и легальность его приобретения на территории КНР, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Также было аннулировано решение о выдворении иностранца из России.

Адвокат китайского аспиранта Людмила Чегрина сообщила, что 10 сентября Лю Янькунь покинул центр временного содержания мигрантов, подлежащих высылке из страны, и сейчас находится в общежитии. Пермские врачи решают, как продолжать его лечение.

В начале сентября в Санкт-Петербурге была задержана гражданка США, у которой при досмотре в аэропорте был обнаружен каннабис, запрещенный в РФ. При этом у девушки имелся американский патент на его медицинское употребление, недействительный в России, сообщает «Бумага».

Ранее сообщалось, что Минздрав делегирует назначение незарегистрированных в России медицинских препаратов врачебным консилиумам.