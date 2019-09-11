Обвинение просит до 8,5 лет колонии для организаторов ростовской акции 2017 года

Обвиняемым в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках жителям Ростова-на-Дону грозят реальные сроки.

Напомним, речь идет об акциях протеста, которые прошли по всей России в ноябре 2017 года и были жестко подавлены со стороны правоохранителей. Их инициатором был лидер признанного экстремистским и запрещённого в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев. Организаторами такой акции в Ростове-на-Дону, по данным следствия, являлись местные жители Владислав Мордасов и Ян Сидоров, которые сначала признали свою вину, однако позднее назвали свои признательные показания самооговором.

Как передает «Кавказский узел», во время заседания Ростовского областного суда по делу Мордасова и Сидорова прокурор Елена Доброродная запросила для них 8,5 и 8 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке к организации и участию в массовых беспорядках. Еще одному фигуранту дела — Вячеславу Шашмину, обвиняемому в покушении на участие в беспорядках, — обвинение просит назначить 3 года колонии общего режима.

По словам прокурора, вина всех троих обвиняемых была доказана следствием.