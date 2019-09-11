Московское метро отчиталось о возобновлении бесконтактной оплаты на турникетах

Пресс-служба столичной подземки сообщила об устранении сбоя в работе системы безналичной оплаты на ряде станций.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в среду, 11 сентября, на нескольких станциях Московского метрополитена наблюдались проблемы с системой бесконтактной оплаты проезда на турникетах. Тогда сообщалось, что над устранением сбоя работает банк-эквайрер ВТБ.

Согласно сообщению пресс-службы столичной подземки, по состоянию на 13.19 возможность безналичной оплаты проезда на турникетах метро была восстановлена, а сбой в работе ПО — устранен.

Кроме того, в Twitter-аккаунте метро также отчитались об устранении сбоя на Сокольнической линии: ранее движение поездов между станциями «Юго-Западная» и «Спортивная» прерывалось из-за падения пассажира.