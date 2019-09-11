ГД в первом чтении одобрила закон, позволяющий силовикам сбивать дроны

ГД одобрила закон, наделяющий ФСБ, ФСО, МВД и Росгвардию правом сбивать дроны для «обеспечения общественной безопасности».

Как сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт нижней палаты российского парламента, в среду, 11 сентября, данная инициатива прошла первое чтение в Госдуме.

По его итогам законопроект, разрешающий силовикам «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов» в установленных законом целях, был одобрен большинством депутатских голосов.

В тексте самой инициативы сказано, что такие жесткие меры необходимы для «обеспечения общественной безопасности, защиты важных объектов, объектов транспортной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры».

Один из авторов документа Александр Хинштейн отметил, что в прошлом году были зафиксированы случаи полетов дронов «над важными государственными объектами, находящимися под охраной войск Росгвардии», подчеркнув, что такими объектами являются атомные комплексы, закрытые города и объекты ядерной энергетики.

Напомним, осенью текущего года должен вступить в силу законопроект, обязывающий владельцев любых беспилотников проходить специальную регистрацию в Росавиации.

На митинге 10 августа один из беспилотных аппаратов был сбит при помощи новейшего вооружения, сообщал корреспондент «Собеседника».