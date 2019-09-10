Женщин начнут обучать профессии машиниста московского метро с весны 2020 года

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что метро готово к приему на работу женщин-машинистов.

Напомним, в июле этого года Минтруд изменил список «неженских профессий», убрав из него специальности машиниста метро и дальнобойщика.

Как передает «Интерфакс», Московский метрополитен начнет принимать женщин на должности машинистов уже с 1 января 2021 года.

«Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, в мэрии ожидают, что среди представительниц слабого пола будет много желающих пройти обучение.