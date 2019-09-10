В РАНХиГС предсказали замену роботами 45% российских работников к 2030 году

Специалисты РАНХиГС предложили ввести налог на роботов для выплаты социальных пособий тем, кто лишился работы.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС, 20,1 млн россиян (45,5% всех работников в стране) будут вынуждены уйти с рынка труда или сменить квалификацию к 2030 году из-за цифровизации и автоматизации.

Специалисты подчеркивают, что в группе риска в основном находятся россияне, выполняющие однообразные действия в различных отраслях. К ним относятся работники в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (73%), обрабатывающего производства (60%), сельского, лесного хозяйства (58%), розничной торговли (53%) и добычи полезных ископаемых (51%).

При этом автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов подчеркивает, что процесс замены людей на роботов сильно растянут во времени, что дает им возможность переучиться и занять более выгодную должность.

Кроме того, в исследовании экспертов также предлагается ввести налог на роботов, который позволит выплачивать денежные пособия тем, кто лишился работы.