В кабмине не поддержали законопроект о либерализации антинаркотической статьи

Правительство не поддержало проект закона о снижении сроков за хранение наркотиков, сообщает «Новая газета». Ранее документ одобрили в МВД, ФСБ, Генпрокуратуре и Верховном суде.

В заключении правительства по законодательной инициативе утверждается, что предлагаемые меры «без совершенствования правоприменительной практики не позволят достичь целей, заявленных в пояснительной записке».

Проект, который подготовили члены партии «Единая Россия», предлагал перевести хранение наркотиков в категорию преступлений средней тяжести, чтобы снизить максимальное наказание до пяти лет, а в случае с особо крупными размерами уменьшить минимальное наказание до пяти лет.

Также правительство не одобрило расширение круга лиц, которым положена отсрочка от колонии для окончания лечения наркотической зависимости. В этом случае в кабинете министров указали на отсутствие информации о дополнительных расходах, которые лягут на бюджет в связи с этой мерой.

Законопроект был внесен на рассмотрение после общественного резонанса с делом журналиста Ивана Голунова, которому правоохранители подбросили наркотики. Позднее идею либерализации статьи 228 УК РФ раскритиковал президент РФ Владимир Путин.