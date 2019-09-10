"Ъ" узнал об указе Путина, отправляющем в отставку почти 30 генералов

СМИ сообщили, что 7 сентября Владимир Путин подписал указ об увольнении порядка 30 высших чиновников в силовых структурах.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, документ, регламентирующий увольнения и назначения силовиков, уже подписан, однако еще не был опубликован.

Газета не называет имена всех силовиков, лишившихся должности, но обращает внимание на отставки руководителей управлений СКР по Дагестану и Крыму Сергея Дубровина и Михаила Назарова. При этом увольнение Дубровина СМИ связывают с расследованием уголовных дел в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.

Что касается новых назначений, газета отмечает, что вместо генерал-майора полиции Юрия Девяткина, уволенного президентом после скандала с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, руководителем управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал Андрей Янишевский.